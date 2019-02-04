Сотрудники СБУ задержали двоих ранее судимых жителей Новоград-Волынского (Житомирская область). Их заподозрили в сбыте оружия и боеприпасов, похищенных из воинских частей. Их "клиентами" являлись представители криминала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Оперативники спецслужбы установили, что двое ранее судимых жителей Новоград-Волынского наладили сбыт оружия и боеприпасов, что, по предварительной информации, они похитили с одной из военных частей дислоцированных на территории области. "Клиентов" мужчины подыскивали среди своих знакомых и представителей местных криминальных кругов", - говорится в сообщении.

Правонарушители задержаны вблизи Новоград-Волынского во время очередной попытки продажи двух автоматов с магазинами, пистолет с патронами и глушителем, за которые они планировали выручить шестьдесят пять тысяч гривен. В ходе спецоперации один из злоумышленников пытался оказать вооруженное сопротивление сотрудникам СБУ.

Во время следственных действий по схрону, обустроенного в лесополосе недалеко от районного центра, правоохранители изъяли еще два автомата, три пистолета, глушители и патроны различного калибра.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 410 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

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