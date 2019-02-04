В Киеве появился билборд с изображением Владимира Петрова, политтехнолога и героя секс-скандала, где от его лица обещано "вернуть понятия" (имеются в виду, судя по всему, понятия, по которым живет традиционный уголовный мир, - прим.Ред.).

Рекламный щит расположен у входа в рынок "Юность" на Лесном массиве.

Василий Кутчак отметил, что "давно пора".

А Игорь Чаленко написал, что это борд "сделал его утро".

Владимир Петров заявил о том, что будет баллотироваться в президенты, 10 декабря в комментарии "Стране": "Это вынужденное решение. Я не ставлю перед собой никаких целей и задач, кроме как называть конченных конченными. С позиции журналиста, автора программы, мне не дают этого делать, заставляют молчать. Объясню: есть ряд кандидатов в президенты, которые, узнав или даже заподозрив о моем участии в выборах, устроили истерику, сделали все возможное для того, чтобы меня остановить. Другого выхода я не вижу, кроме как сделать то, чего они больше всего боятся. Ребята, вот пойду в президенты, и всех вас на глазах у всей страны назову конченными, жлобами и ворами. Сделаю это обоснованно - с документами, видео и другими материалами. Не я это первый начал".

Документы для регистрации кандидатом в ЦИК Петров подал в субботу, 2 февраля. На момент публикации заметки комиссия пока не вынесла вердикт о его участии в выборах.