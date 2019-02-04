73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, только 15% убеждены, что направление развития государства правильное. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг", "Украинским институтом социальных исследований им. Яременко", компанией "Инфо Сапиенс" и Социологической группой "Рейтинг".

Наиболее пессимистично настроены по развитию состояния дел в стране жители юго-восточных областей и Донбасса, относительно меньше - Галичины. 12% опрошенных ничего не смогли ответить на этот вопрос. Интересно, что лучше оценивают ситуацию избиратели Петра Порошенко. Зато среди сторонников других кандидатов преобладают негативные оценки.

В оценках направления развития на местном уровне также преобладает негативная оценка. Так, 64% опрошенных считают неправильным направление развития Киевской области (только 20% - правильным). 58% негативно оценивают состояние дел в населенном пункте, где проживают (28% - положительно). По мнению большинства опрошенных (67%) мир есть то, чего сегодня больше всего не хватает Украине, при этом за последние полгода этот показатель вырос с 62 до 67%. 40% считают, что государству больше всего не хватает стабильности, еще 37% - порядка 34% - достатка, 31% - развития, по 28-30% - единства и справедливости. Вопрос мира является актуальным для Запада, Юга и Донбасса, вопрос стабильности - для столичного региона и юго-восточных областей, развития - для Центра, Севера, Юга и Востока, единства - для Галичины и Донбасса. Вопрос порядка, справедливости и достатка более или менее одинаково актуален для респондентов практически во всех макрорегионах.

Как сообщала "Страна", рейтинг партий возглавляют Батькивщина, Слуга народа, БПП и Оппозиционная платформа.

Также стало известно, что шоумен Владимир Зеленский возглавил третий подряд президентский рейтинг. На втором месте Юлия Тимошенко.

"Страна" также объясняла, почему растут рейтинги Зеленского в видеоблоге Олеси Медведевой Ясно.Понятно.