"Серого кардинала" Днепра Александра Петровского запретили называть Нариком. Такое решение вынес один из районный судов Днепра. Об этом говорится в собственном расследовании журнала "Новое время", которое посвящено влиятельному днепровскому бизнесмену Александру Петровскому, которого генпрокурор Юрий Луценко в 2010 году назвал "криминальным авторитетом" и "персонажем по прозвищу Нарик".

По данным журналистов издания, Петровский выиграл несколько судебных процессов (как против самого Луценко, так и против журналистов), по итогам которых суд запретил называть бизнесмена "Нариком", "руководителем организованной преступной группировки" или "криминальным авторитетом".

В частности, в августе 2018 года Жовтневый райсуд Днепра вынес соответствующее решение по иску Петровского к интернет-порталу Цензор.нет и его главному редактору Юрию Бутусову, а также еще к нескольким журналистам. Речь шла о публикациях на портале Цензор.нет и на личных Facebook-страницах ответчиков. В одной из них была следующая фраза: "Петровский, известный в определенных кругах под именем "Нарик", проходил по материалам МВД как лидер организованный преступной группировки. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000-2004 годов. В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группировка была фактически разгромлена".

В своем иске Петровский заявил, что считает подобные утверждения "безосновательными, необоснованными и не соответствующими действительности". По его словам, он "никогда не привлекался к уголовной ответственности, не имеет судимостей, никогда не имел каких-либо связей с криминальным миром"; "никогда не был осужден ни по одной из статей Уголовного кодекса Украины", и "ни одного уголовного производства в отношении него органами следствия не открыто". Кроме того, согласно утверждению Петровского, он не имеет никакого отношения к криминальному авторитету по прозвищу "Нарик" и "впервые слышит такое странное прозвище, а потому считает, что автор статьи порочит его деловую репутацию и доброе имя".

В итоге днепровский Жовтневый райсуд частично удовлетворил иск Петровского и обязал ответчиков выплатить по 2 тысячи гривень, а также опубликовать опровержение. Аналогичное решение тот же суд принял и в мае 2018 года. В свою очередь Бутусов узнал о решении суда от журналистов "Нового времени". По его словам, он не получал повестки в суд, ему никто не звонил, а сам процесс проходил без ответчиков или их адвокатов. "Для меня это демонстрация заказного характера правосудия", - сказал Бутусов.

Ранее "Страна" писала о том, что Томос в Стамбуле подписывали без Филарета, но с "Нариком" и с Порошенко на пьедестале. Также мы сообщали, что Парубий сделал фото с Томосом и "Нариком".