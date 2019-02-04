В центре Москвы в результате пожара в доме на Никитском бульваре число погибших увеличилось с четырех до шести человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

Представитель экстренных служб сообщил, что тела еще двух погибших были обнаружены при разборе завалов на месте пожара.

Отметим, что смертельный пожар произошел в ночь на 4 февраля, он начался с квартиры дочери знаменитого музыканта Юрия Башмета Ксении. Администратор Башмета Дмитрий Гринченко рассказал, что Ксения и ее дети не пострадали при пожаре. "С Ксенией все в порядке, внуки Юрия Башмета живы", - сказал Гринченко в комментарии ФАН.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Москве/ТАСС

Напомним, cгоревший семиэтажный жилой дом по адресу Никитский бульвар, 12 был построен еще в 1914 году. Общая площадь постройки - около 18,5 тыс. кв. метров.