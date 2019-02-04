В Конотопе, Сумской области, ледяная глыба рухнула с крыши на супружескую пару. Инцидент произошел, когда муж и жена выходили из магазина. Об этом сообщает ТСН.

Супружеская чета выходила из магазина, расположенного на первом этаже многоэтажки, и в этот момент с крыши на них свалился кусок льда. Супруги госпитализированы в тяжелом состоянии.

31-летняя женщина находится в хирургии, а 29-летний мужчина попал в реанимацию. Врачи борются за его жизнь.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове с крыши здания сняли 100-килограммовую сосульку.

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