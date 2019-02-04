Полицейские Полтавской области задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена, которого нашли мертвым в припаркованном авто под Кременчугом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Правоохранители установили личность человека, предположительно, причастного к убийству 55-летнего частного предпринимателя. Мужчину задержали и уже сообщили ему о подозрении.

Напомним, трагедия произошла 31 января около 21:00. Сотрудники патрульной полиции, на 96 километре автотрассы "Александрия-Кременчуг", нашли припаркованную на обочине машину. Водитель был мертв, он был убит выстрелом в голову.

Как сообщала "Страна", в Кременчуге четверо полицейских избили и ограбили прохожего. Теперь дело расследует ГБР.

Также "Страна" писала, как в Кременчуге националисты из С14 облили краской приемную Юрия Бойко.