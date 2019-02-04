В киевском аэропорту "Борисполь" отменили прилет и отлет двух рейсов Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает УНН.

"Рейс в Шарм-эль-Шейх который должен был прибыть в 13:00 отменили. Также отменили рейс из Шарм-эль-Шейх, который должен был прибыть в Киев в 12:00", - указано на онлайн-табло аэропорта.

При этом причины отмены рейсов не указывают.

Наблюдаются задержки рейсов PS 9006 и 7W 106 из Днепра, которые должны были прибыть в 10:10, сейчас они ожидаются в 10:20. Самолет из Алматы должен был прибыть в Киев в 11:30, сейчас ожидается в 11:49. Рейс из Риги должен был прибыть в 13:10 ожидается в 17:40. Рейс из Дубай должен был прибыть в 13:25 пока ожидается в 13:46, рейс Ла Романа должен был прибыть в 16:30 сейчас ожидается в 17:55, рейс YB 2020 из Шарм-эль-Шейх, который должен был прибыть в 22:00 отменили.

На данный момент второй столичный аэропорт "Киев" работает в штатном режиме кроме рейса из Шарм-эль-Шейх, который должен был прибыть в 16:35, но был отменен. "У нас нет сложных погодных условий, поэтому все рейсы отправляются по расписанию. Однако мы обязательно просим наших пассажиров следить за табло", - отмечают в пресс-службе.

Как сообщала "Страна", 30 января МАУ сообщило о задержке 22 авиарейсов в аэропорту "Борисполь" из-за конфликта с фискалами.

Также мы писали, как в аэропорту Борисполь марокканец напал на пограничника после того, как не прошел паспортный контроль.