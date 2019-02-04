Национальная сборная Украины отказалась участвовать в зимней Универсиаде в Красноярске, которая пройдет со 2 по 12 марта. Об этом сообщает ТАСС.

По словам первого заместителя министра молодежи и спорта Украины Игоря Гоцула, 2 февраля завершился срок приема заявок на участие в зимней Универсиаде. "Спортсмены Украины не приедут в Красноярск", - сообщил Гоцул.

Напомним, на зимней Универсиаде 2017 года, которая проходила в Алма-Ате, сборная Украины заняла десятое место в неофициальном медальном зачете, завоевав две золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды. Победителем стала команда России (29-27-15).

Ранее министр спорта заявил, что будет бойкотировать Универсиаду-2019 в России.

Напомним, в Украине нардепы не захотели выделять денег из бюджета молодежным союзам для проведения универсиад.