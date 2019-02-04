Стали известны подробности масштабного пожара в Москве, в результате которого сгорел жилой дом на Никитском бульваре и погибли четыре человека. Как выяснилось, дом был элитным и в нем проживали известные люди. В частности, пожар начался в квартире дочери российского альтиста и дирижера Юрия Башмета. Об этом сообщает портал КП.

По данным портала, музыкант купил эту квартиру на пятом этаже несколько лет назад у американца Джефри Свит Баума. Однако в ней живет его дочь Ксения.

Отмечается, что в доме также могут проживать художник Никас Сафронов, актриса Ингеборга Дапкунайте и оперная певица Любовь Казарновская.

Напомним, площадь возгорания составила от 750 до 1000 кв. метров, в здании обрушились перекрытия между 5 и 6 этажами. В огне погибли четыре человека. По факту их гибели Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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