Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть дело по факту возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации бывшего председателя, а также экс-замглавы Николаевской ОГА Николая Романчука, который вышел из-под стражи под залог 5,5 млн гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Украинские новости".

В суд с жалобой на бездействие НАБУ обратился гражданин Украины (имя не указывается). Жалоба обоснована тем, что в декабре он по почте направил в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных Романчуком в период пребывания его на должности председателя и заместителя председателя Николаевской ОГА, по ст.ст. 366-1 (несанкционированное вмешательство в работу электронно- вычислительных машин (компьютеров) и 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.

Однако сведения о совершении уголовных преступлений в Единый реестр досудебных расследований не были внесены. 18 января суд удовлетворил его иск и обязал НАБУ открыть уголовное производство.

Фото: mk.depo.ua

Напомним, Романчука задержали 3 июня 2016 года при получении взятки в 90 тыс. долларов.

Как сообщала "Страна", у николаевского "Монте-Кристо" Романчука нашли ценные иконы и книги ХIХ века.

Ранее он объяснил, откуда взялись тоннели с сокровищами под его домом. Он также пытался удариться в бега.