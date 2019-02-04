В понедельник, 4 февраля, с утра в центре Киева наблюдаются значительные проблемы с движением. Об этом говорят данные онлайн-сервиса Google Maps.

Скрин: google.com

Максимальный уровень заторов наблюдается на улице Крещатик, бульваре Тараса Шевченко и Леси Украинки, улице Льва Толстого, Борщаговской, Саксаганского, Олеся Гончара, проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улице Прорезной, Ярославов Вал, Богдана Хмельницкого, Михаила Грушевского, Костельной, Михайловской , Владимирской, Большой Житомирской, Набережном шоссе, улице Институтской, Шелковичной, Бассейной, Большой Васильковской, Антоновича, Михаила Омельяновича-Павленко и Набережно-Рыбацкой.

Также высокий уровень заторов - на Петровской аллее, на улице Жилянской, Татарской, Короленковской, Бульварно-Кудрявской, Евгения Коновальца, Лаврской, Ивана Мазепы, аллеи Героев Крут, Кловском спуске, улице Владимира Винниченко, Ивана Франко, Семена Скляренко, Павловской, Вячеслава Чорновола, Вадима Гетьмана, Николая Лысенко, Ивана Огиенко, Николая Гринченко, бульваре Дружбы народов, проспекте Степана Бандеры и Валерия Лобановского, Новоконстантиновской, Краснозвездном проспекте, а также на проспекте Науки.

На левом берегу столицы местами осложнено движение на Броварском проспекте, улице Гната Хоткевича, Здолбуновской, Русановской набережной, Дарницком и Харьковском шоссе, проспекте Николая Бажана, Юрия Гагарина, Петра Григоренко и на проспекте Соборности, улице Митрополита Андрея Шептицкого, архитектора Вербицкого, Анны Ахматовой, Михаила Драгоманова, Григория Ващенко, Евгения Сверстюка, на бульваре Перова и проспекте Освободителей.

Кроме того, высокий уровень пробок наблюдается на Большой Окружной дороге.

На Северном, Дарницком мостах, а также на мосту Патона движение затруднено в сторону центра. На Южном - пробки в обе стороны. По мосту Метро можно проехать свободно.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве поменяют режим движения по Парковой дороге.

Также мы сообщали, что власти Киева в выходные снова сделают Крещатик пешеходной зоной.