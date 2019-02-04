В курортном Бердянске снова ЧП. Здесь, вечером 3 февраля, произошел повторный обвал центрального канализационного коллектора. Об этом заявили в пресс-службе мэрии города, передают Украинские новости.

В связи с обвалом с 19:00 была прекращена централизованная подача воды в отдельных районах Бердянска: Колония, Макорты, Слободка, Коса и часть Центра (от пр. Азовского до пр. Восточного, от ул. Консульской до ул. Горького).

Количество людей без водоснабжения - около 30-40 тыс. человек.

По данным коммунального предприятия "Бердянскводоканал", произошла утечка стоков от места аварии в сторону спорткомплекса, что свидетельствует о возможном дальнейшем обрушении коллектора.

На данный момент обустраивается временная перекачка стоков с этого участка.

Ограничено движение по проспекту Западному (подъем на Нагорную часть города), где пока движение автотранспорта происходит по одной полосе проспекта.

На месте провала коллектора на Мелитопольском шоссе продолжаются работы по прокладке новой пластиковой трубы.