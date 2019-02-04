Сербская православная церковь не признает "новую церковь", созданную в Украине. Об этом заявил Патриарх Сербский Ириней, отвечая на вопрос журналиста, получил ли он от главы ПЦУ Епифания приглашение посетить его интронизацию. Об этом сообщает "Политика".

"Они нас пригласили, но мы ответили, что не будем присутствовать. Мы их не признаем", - сказал Патриарх.

Напомним, накануне, 3 февраля, в церкви Святой Софии в Киеве состоялась интронизация главы новой церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания. Мероприятие не смог посетить "Почетный Патриарх" ПЦУ Филарет из-за ухудшения здоровья.

Ранее "Страна" писала о том, что журналисты узнали, что в ПЦУ уже назначили дату синода, но пока не решили, что именно обсуждать.

Также мы сообщали, что в РПЦ назвали созданную в Украине ПЦУ "клонированной овечкой Долли".