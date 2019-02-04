На пленарной неделе с 5 по 8 февраля в Верховной Раде планируют рассмотреть во втором чтении проект изменений в Конституцию, касающихся вступления Украины в ЕС и НАТО, а также ряд вопросов нацбезопасности и топливно-энергетического комплекса.

Об этом говорится в опубликованном на сайте парламента плане работы ВРУ.

Во вторник, 5 февраля, после открытия десятой сессии ВРУ VIII созыва, народные депутаты займутся утверждением повестки дня. После этого планируется вынести на рассмотрение во втором чтении законопроекта о переименовании военных комиссариатов в террцентры комплектования и социальной поддержки.

В первом чтении собираются рассмотреть законопроекты о воинских званиях военнослужащих и о создании благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс.

Далее в плане работы - вопросы топливно-энергетического комплекса. В частности, предлагают внести изменения в заключительные положения закона "О рынке электрической энергии".

Рассмотрение законопроекта об установлении алгоритма перечисления средств на текущие счета поставщиков электрической энергии по регулируемому тарифу запланировали в первом чтении.

Если хватит времени, народные депутаты переименуют ряд сел и город Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Также в плане работы есть несколько законопроектов, направленных на охрану природы.

В очередной раз попадает в план работы ВРУ на неделю законопроект о запрете выкладывать пачки сигарет в магазинах.

Среда, 6 февраля, традиционно, день ратификаций в парламенте. В частности, планируется ратифицировать меморандум с Австрией о взаимном доступе на рынки труда членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.

Далее - ратификации соглашений с Турцией и Великобританией об избежании двойного налогообложения.

Рада намерена рассмотреть во втором чтении законопроект, который расширяет права заявителя по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. Документ также предлагает с 2020 года ввести процедуру урегулирования в таких делах. При этом, вероятно рассмотрение будет длительным, поскольку при доработке ко второму чтению к законопроекту подали 173 поправки, из которых 80 отклонено.

После завершения утреннего пленарного заседания народные депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Утром в четверг, 7 февраля, Верховная Рада рассмотрит проект изменений в Конституцию в части внешнеполитического курса Украины - насчет вступления в ЕС и НАТО. Если в зале будет 300 голосов "за", изменения будут окончательно утверждены.

У народных избранников будет возможность направить в Конституционный суд два законопроекта о переименовании Днепропетровской области. Президент предлагает название "Днепровская область", а группа народных депутатов - "Сичеславская".

В повторном первом чтении рассмотрят законопроекты о создании Нацрегулятора в телеком-отрасли. Также запланировано рассмотрение во втором чтении законопроекта о ликвидации Нацкомфинуслуг и проекта закона об увеличении полномочий госрегуляторам в сфере финуслуг.

В плане работы - президентский и депутатский варианты законопроекта об адвокатуре и адвокатской деятельности.

В десятый раз в повестке дня - ратификация соглашения с США об открытии информации о счетах американцев в Украине (применение закона Соединенных Штатов FATCA), а также изменениях в украинские законы в связи с этим.

Законопроект о налогообложении ввоза в Украину электрокаров планируют рассмотреть в первом чтении.

Проект закона об особенностях деятельности ГБР во втором чтении попадал в повестку дня ВРУ еще с июля прошлого года, но рассмотрения до сих пор не произошло.

В первом чтении запланировано рассмотрение законопроекта о Государственном бюро военной юстиции.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раде хотят продлить льготный период растаможки евроблях.

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