В ночь на понедельник, 4 февраля, в самом центре Москвы, в доме на Никитском бульваре вспыхнул сильный пожар. Площадь возгорания составила от 750 до 1000 кв. метров, в здании обрушились перекрытия между 5 и 6 этажами. В огне погибли четыре человека, передает Интерфакс.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Москве/ТАСС

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, cгоревший семиэтажный жилой дом по адресу Никитский бульвар, 12 был построен еще в 1914 году. Общая площадь постройки - около 18,5 тыс. кв. метров.

"Жилой дом, по предварительным данным, не относится к объектам культурного наследия", - пояснил источник.

Представитель московского главка Следственного комитета России Юлия Иванова заявила, что по факту пожара возбуждено уголовное дело.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - рассказала Юлия Иванова.

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