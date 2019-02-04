Национальный банк Украины (НБУ) установил на понедельник, 4 февраля, курс основных валют по отношению к гривне. В частности, относительно доллара национальная валюта укрепилась сразу на 17 копеек. Таким образом за единицу американской валюты сегодня просят 27,57 грн. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

На 24 копейки упал и курс евро, составив 31,62 грн за единицу европейской валюты.

На 5 копеек подешевел и российский рубль - 0,419 грн.

Официальный курс НБУ на 4 февраля:

1 доллар - 27.57070400 (-0.17025600);

1 евро - 31.62635500 (-0.24246000);

1 рубль - 0.41990000 (-0.00455000).

Ранее "Страна" писала о том, что НБУ будет покупать валюту со скоростью $15 миллионов долларов в день, чтобы нарастить резервы.

Также мы сообщали, что банкиры рассказали, куда будет двигаться курс доллара на этой неделе.