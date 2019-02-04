На дне пролива Ла-Манш обнаружили обломки пропавшего в январе легкомоторного самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Кардифф Сити Эмилиано Сала.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Части разбившегося самолета были обнаружены поисковым судном в районе острова Гернси. На место направлены специалисты британского Отдела по расследованию воздушных происшествий (AAIB), которые должны поднять обломки на поверхность.

В поисковой операции были задействованы частные суда, после того как полиция острова прекратила поиски пропавшего самолета и заявила, что шансы найти выживших крайне низки.

Напомним, самолет с самым дорогим футболистом в истории Кардифф Сити пропал над Ла-Маншем 22 января.

Как сообщала "Страна", спасатели нашли место, где разбился самолет с новичком Кардифф Сити. Известно, что самолету, который перевозил футболиста удалось взлететь лишь с четвертой попытки.

Напомним, что новичок Кардиффа успел передать сообщение с пропавшего над Ла-Маншем самолета.