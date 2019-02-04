Знаменитый британский комик Роуэн Аткинсон, хорошо известный киноманам всей планеты как мистер Бин, временно покидает большое кино.

Как рассказал источник из окружения актера, Роуэн Аткинсон сообщил друзьям, что прекращает съемки, как минимум, на год, передает The Sun.

Мистер Бин с женой Луизой, фото: REX FEATURES

"Я собираюсь заботиться о нашем ребенке - моем и моей подруги Луизы, чтобы дать ей возможность сосредоточиться на актерской карьере!", - признался Аткинсон.

Напомним, что у 64-летнего Аткинсона и актрисы Луизы Форд в 2017 году родился ребенок, поэтому Мистер Бин решил помочь жене.

Их роман начался еще в 2013 году, а в декабре 2017 года Луиза Форд родила девочку, которую назвали Исла Мэй. Счастливый отец называет ее крошка Бин (Baby Bean).

Последней работой знаменитого комика стала пародия на фильмы Бондианы - "Джонни Инглиш ударил снова".

Ранее "Страна" сообщала, о лучших карикатуры на Brexit, где появились Битлз и мистер Бин.