Погода на 4 февраля. Небо в тучах и весеннее тепло до +12
В понедельник, 4 февраля, в Украине снова прогнозируют весеннюю оттепель. Как сообщается на сайте Укргидрометцентра, в южных и центральных регионах днем выглянет солнце, а на остальной территории страны будет тоже тепло, но пасмурно. В среднем температура в Украине составит +6...+ 8 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
Теплее, всего в понедельник, 4 февраля, будет в южных областях, где воздух прогреется до +8...+12 градусов.
А холоднее всего будет в Луганской области - от +2 до + 4 градуса. Прохладнее, чем на юге и в центре будет на севере страны. В частности, в Киевской, Черниговской, Суммской и Харьковской областях столбики термометра поднимутся не выше, чем до +3...+ 5 градусов.
По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине осадков не предвидится, ветер будет северо-западным, 5-10 м/сек.
Прогноз погоды на 4 февраля в городах Украины:
Ужгород + 4...+ 6
Львов +3...+ 5
Ивано-Франковск + 4...+ 6
Тернополь + 4...+ 6
Черновцы + 5...+ 7
Хмельницкий + 4...+ 6
Луцк +3...+ 5
Ровно +3...+ 5
Житомир + 5...+ 7
Винница + 5...+ 7
Одесса + 8...+ 10
Николаев + 10...+ 12
Херсон + 9...+ 11
Симферополь + 11...+ 13
Кропивницкий + 5...+ 7
Черкассы + 4...+ 6
Чернигов +3...+ 5
Сумы +3...+ 5
Полтава + 4...+ 6
Днепр + 6...+ 8
Запорожье +7...+9
Донецк +3...+ 5
Луганск + 2...+ 4
Харьков +3...+ 5
Киев +3...+ 5.
Ранее синоптики сообщили, какая погода ждет украинцев в начале февральской недели.
Также синоптик рассказала, какой погодой Украина встретит февраль.