В понедельник, 4 февраля, в Украине снова прогнозируют весеннюю оттепель. Как сообщается на сайте Укргидрометцентра, в южных и центральных регионах днем выглянет солнце, а на остальной территории страны будет тоже тепло, но пасмурно. В среднем температура в Украине составит +6...+ 8 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Теплее, всего в понедельник, 4 февраля, будет в южных областях, где воздух прогреется до +8...+12 градусов.



А холоднее всего будет в Луганской области - от +2 до + 4 градуса. Прохладнее, чем на юге и в центре будет на севере страны. В частности, в Киевской, Черниговской, Суммской и Харьковской областях столбики термометра поднимутся не выше, чем до +3...+ 5 градусов.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине осадков не предвидится, ветер будет северо-западным, 5-10 м/сек.

Прогноз погоды на 4 февраля в городах Украины:

Ужгород + 4...+ 6



Львов +3...+ 5

Ивано-Франковск + 4...+ 6

Тернополь + 4...+ 6

Черновцы + 5...+ 7



Хмельницкий + 4...+ 6

Луцк +3...+ 5

Ровно +3...+ 5

Житомир + 5...+ 7

Винница + 5...+ 7

Одесса + 8...+ 10

Николаев + 10...+ 12

Херсон + 9...+ 11

Симферополь + 11...+ 13

Кропивницкий + 5...+ 7

Черкассы + 4...+ 6

Чернигов +3...+ 5

Сумы +3...+ 5

Полтава + 4...+ 6

Днепр + 6...+ 8

Запорожье +7...+9

Донецк +3...+ 5

Луганск + 2...+ 4

Харьков +3...+ 5

Киев +3...+ 5.

Ранее синоптики сообщили, какая погода ждет украинцев в начале февральской недели.

Также синоптик рассказала, какой погодой Украина встретит февраль.