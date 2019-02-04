В Днепре неизвестные совершили поджог кофейни Heisenberg, в которой находились люди. Инцидент произошел в воскресенье, 3 февраля, около 19:00, на Соборной площади, сообщает "Информатор".

Случившееся запечатлели камеры видеонаблюдения. На опубликованном в сети видео можно рассмотреть, что в кофейне находилось достаточно много посетителей. Внезапно открылась входная дверь и в помещение бросили горючую смесь, от которой начался пожар.

По информации от командира 3-го батальона патрульной полиции Днепра Дениса Петухова, нападавших было двое. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. По информации от пресс-службы ГСЧС, из-за пожара две женщины получили ожоги. Детали случившегося выясняются.

Фото: dp.informator.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе бездомная подожгла Летний театр, чтобы согреться зимой.

Также мы сообщали, что покуратура сообщила о подозрении мужчине, который поджег здание у Киево-Печерской Лавры.