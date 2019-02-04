Популярный рэпер 21 Savage, который номинирован на премию "Грэмми", попался на крючок федералов и был арестован в Атланте агентами службы иммиграции за нарушение миграционного законодательства.

Об этом сообщает канал CNN.

По предварительной информации, рэпер является подданым Великобритании, а в США приехал в июле 2005 года. В настоящее время он находится на территории Соединенных Штатов нелегально, так как срок действия его визы истек еще в 2006 году.

Сейчас рэпер 21 Savage (его настоящее имя Шайа Бин Авраам-Джозеф - Прим.Ред.) задержан и находится в штате Джорджия. Решение о его дальнейшей судьбе будет принимать федеральный суд.

Ранее "Страна" сообщала, что Генассамблея ООН приняла Пакт о мигрантах. США и Венгрия были против.

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