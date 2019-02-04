Компания SpaceX добилась очередного успеха на пути реализации своих космических программ. Ее инженеры провели первые огневые испытания двигателя для космического корабля Starship. Об этом в Twitter сообщил сам основатель компании Илон Маск.

"Так горд великолепной работой команды SpaceX", - написал Илон Маск и выложил фото и видео со стендовых испытаний.

Фото и видео: twitter.com/elonmusk

По словам Илона Маска, компания провела испытания двигателя Raptor, который предназначен для межпланетного корабля Starship.

Ранее "Страна" сообщала, что Илон Маск показал новую сверхтяжелую ракету Starship на стартовой площадке.

Также мы рассказывали, что Илон Маск пригрозил огнеметом популярному блогеру.