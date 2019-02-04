На западной Украине произошел довольно курьезный случай. Здесь полиция задержала 37-летнего туриста из Одессы, который угрожал взорвать отель вблизи Львова. Об этом передает Интерфакс-Украина.

"В субботу, 2 февраля, в 19.10 в полицию поступило сообщение от неизвестного, который представился "русским террористом и подорвет отель возле Львова. На место события выехали сотрудники полиции. Из отеля эвакуировали персонал и гостей. Взрывное устройство в помещении и на прилегающей территории не обнаружили", - рассказали подробности инцидента в полиции.

Как выяснилось, звонок с угрозами поступил от пьяного жителя Одессы. Его задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львовской области в гостинице отравились 11 человек.

Также мы рассказывали, что во Львове скончался иностранец, пострадавший от взрыва на Рождественской ярмарке.