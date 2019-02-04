Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса публично заявил, что в нынешнем кризисе виновны США и что за попыткой организации государственного переворота стоит ни кто иной как сам президент Дональд Трамп. Об этом глава МИД написал в своем Twitter.

"Дональд Трамп своим заявлением с новыми угрозами о применении военной силы в нарушение Устава ООН подтвердил, что именно он руководит государственным переворотом", - написал министр.

Фото: twitter.com/jaarreaza

Дипломат также считает, что венесуэльская оппозиция контролируется Трампом.

Напомним, что президент США не исключает военного вмешательства в дела Венесуэлы, заявив, что такой вариант действий Вашингтона не снят с повестки дня.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в связи с этим подчеркнул, что венесуэльцы не потерпят кого-либо иностранного вмешательства в дела своей страны.

В то же время, "группа Лимы" сегодня, 3 февраля, в Оттаве намерена обсудить меры по оказанию помощи самопровозглашенному временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо.

Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, касаясь ситуации в Венесуэле: "Этот кризис стал серьезнейшим гуманитарным, экономическим вызовом, вызовом в области безопасности всему полушарию".

Также Великобритания, Франция, Германия и ряд других европейских стран намерены сегодня признать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, поскольку истекли отпущенные ими в виде ультиматума венесуэльскому президенту Николасу Мадуро восемь дней для того, чтобы он объявил о новых президентских выборах.

Мадуро же категорически отказался назначить досрочные выборы президента, как его призывали европейские страны.

"Я не поддамся давлению тех, кто призывает к моей отставке... Они пытаются загнать нас в угол с ультиматумом, чтобы вызвать экстремальную ситуацию конфронтации", - заявил Мадуро в интервью испанскому телеканалу La Sexta.