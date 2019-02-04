Итак, выдвижение кандидатов в президенты Украины - завершено. Этой ночью, 3 февраля, в 00.00 ЦИК завершила прием документов для регистрации кандидатов на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

В соответствии с действующим законодательством, 3 февраля было для претендентов на высший государственный пост последним днем подачи документов. Их прием прекратился ровно в полночь, сообщает Укринформ.

Всего документы в Центризбирком Украины подали 89 человек, из них 17 - в последний день подачи документов.

По состоянию на утро 4 февраля, ЦИК допустила к выборам президента Украины 28 кандидатов.

Напомним, что соцсети впечатлил поступок Порошенко, который сдал документы в ЦИК с чёрного хода.

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