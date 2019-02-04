В США 3 февраля произошла еще одна авиационная катастрофа. Легкий двухмоторный самолет Cessna 414A рухнул прямо на жилые дома в городке Йорба-Линда (штат Калифорния). Как сообщила в официальном  Twitter пожарная охрана города в результате крушения были разрушены и вспыхнули два дома.

Фото: twitter.com/OCFA_PIO

Не менее двух человек погибло, столько же получили ранения и были доставлены в клинику города. Пока неясно, кем были погибшие - пассажирами самолета или жильцами разрушенных домов.

Самолет начал стремительно терять высоту и в итоге рухнул, незадолго после вылета из муниципального аэропорта Фуллертон.

Телеканал ABC7 показал видео с места катастрофы.

Видео: ABC7

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в США медицинский вертолет рухнул в лесах Огайо. Погибло три человека.

Также мы рассказывали, что во Флориде вертолет рухнул на автомобильную стоянку, два человека погибло.

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