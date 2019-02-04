Российский лайнер экстренно прервал полет из Белграда в Москву из-за запаха дыма в кабине пилотов, сообщает "Интерфакс".

"Самолет Airbus выполнял рейс из Белграда в Москву. Однако после вылета экипаж и пассажиры почувствовали запах дыма. Командир экстренно запросил посадку в ближайшем аэропорту - Будапеште", - цитирует агентство осведомленный источник.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту венгерской столицы. Никто не пострадал.

"В ближайшее время за пассажирами вылетит резервный борт. Пока они остаются в аэропорту и обеспечиваются питанием", - сказал он.

По сообщению РИА "Новости" и информации на сайте аэропорта Шереметьево, рейс выполняла компания Аэрофлот совместно с Air Serbia.

Ранее "Страна" сообщала, что в небе Лос-Анджелеса молния попала в самолет, на борту которого были 153 человека, а также о том, что в аэропорту Борисполь застряли пассажиры рейса в Казахстан из-за неисправных тормозов самолета.