Умершего российского певца Кирилла Толмацкого, известного как Децл, могли отравить. Об этом заявил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, передает Gazeta со ссылкой на канал "Россия 1".

Разин заявил, что знал артиста с детства. Продюсера удивил тот факт, что его помощники оставили его одного, когда музыканту стало плохо.

"Я не понимаю, почему его оставили одного в гримерке… И сейчас СК ведет расследование, ведь это могло быть отравление", - отметил он.

Кроме того, этой же версии придерживается и друг Толмацкого Роберт Елизарье, который считает, что артиста могли устранить.

"Я до сих пор не верю, что это просто сердечный приступ. Кирилл никогда не жаловался на здоровье. Эта смерть не была естественной", - добавил Елизарье.

Напомним, что в России умер легендарный рэпер Децл.

Также на похоронах Децла в Москве заявили о виновных в смерти музыканта.