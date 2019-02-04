Понедельник, 4 февраля, в Украине будет теплая погода. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Если это, конечно, нам компенсирует серый длительный туман, от которого уже чувствуешь себя не беззащитным ежиком с узлом, а злой пантерой. Ибо - метеорологический перебор. Решил туман, что ноябрь. А мы на февраль рассчитываем", - написала она.

Метеоролог подчеркнула, погода будет теплой, но опять будут туманы и влажная погода.

"Существенные осадки - вряд ли, однако туман или небольшой дождь - возможны. Ближайшей ночью около нуля или незначительные "плюсы", на востоке до -1-3 градусов. Днем 4 февраля температура воздуха достигнет + 3 + 8 градусов, на юге + 7 + 14 градусов", - добавила она.

Диденко также сообщила, что в Киеве завтра - туман и морось. Температура ночью 1 + 3 градуса, днем 3 + 5 градусов.

Похолодание вернется в Украине ориентировочно с 6-7 февраля.

Фото: facebook.com

Напомним, что синоптики сообщили, какая погода ждет украинцев в начале февральской недели.

Также спасатели предупредили украинцев о подъеме воды в реках и сходе лавин в горах из-за оттепели.