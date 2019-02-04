В понедельник, 4 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская войдет в топ-40 мировой классификации. Девушка станет самой молодой украинкой, входившей в этот рейтинг - ее возраст 18 лет 8 месяцев и 20 дней, передает УНИАН.

Таким образом, Ястремская побьет рекорд Элины Свитолиной, ставшей 40-й ракеткой мира в возрасте 19 лет и 4 дней (6 сентября 2013). Завтра Ястремская займет 34-е место в рейтинге WTA.

Добавим, что впервые в истории Украины в топ-40 мирового рейтинга окажутся сразу три украинки: Элина Свитолина - 7-й номер рейтинга, Леся Цуренко - 24 или 25, Даяна Ястремская - 34.

Напомним, что украинская теннисистка Ястремская после победы в турнире упала на траву и разрыдалась.

Также одесситка Даяна Ястремская вырвала победу у 23-й ракетки мира и вышла в третий круг турнира.