Глава Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк опроверг слова генпрокурора Юрия Луценко о завершении досудебного следствия в отношении виновных в расстрелах на Майдане. Об этом передает "Громадське".

"Следствие не завершено", – отметил он.

Горбатюк подчеркнул, что решение о завершении следствия принимает прокурор в производстве, а не генеральный прокурор.

Отметим, что ранее Луценко заявил, что ГПУ завершила досудебное следствие в деле Майдана.

"Мы завершили досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане. Мы имеем все доказательства для передачи в суд, в том числе, научную независимую экспертизу о том, что команды Януковича, председателя СБУ Якименко, руководителя МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей на Майдане", - сообщил Луценко.

Напомним, что генпрокурора Луценко атаковали вопросами об убийстве Кати Гандзюк.

Также Луценко назначил печерским прокурором нового начальника.