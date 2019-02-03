В сети опубликовали видео, на котором показано, как врачи скорой помощи пытаются спасти жизнь российскому певцу Кириллу Толмацкому, который известен под псевдонимом Децл.

Соответствующая видеозапись опубликована на YouTube.

На показанных кадрах видно, что артист без движения лежит на полу в гримерке, где ему стало плохо. Прибывшие на вызов медики проводят реанимационные действия, но безуспешно.

Отметим, что скорая приехала на вызов в течение пяти минут. После этого врачи около получаса пытались спасти рэпера, в частности при помощи уколов адреналина.

Ранее "Страна" сообщала, что в России умер легендарный рэпер Децл.

Также появились подробности смерти 35-летнего Децла и его последнее видео.

Напомним, что Децл собирался в 35 лет инсценировать свою смерть и уехать жить на остров.