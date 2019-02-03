В Японии на побережье залива Тояма выбросился огромного сельдяного короля длиной в 3,2 метра. Фото редкой рыбы опубликовали в Instagram.

Отмечается, что такое происходит довольно редко, поскольку эта рыба - полуглубоководная. Она встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Ее мясо не употребляют в пищу.

Хохлатого сельдяного короля в японских легендах называют посланником Бога моря. Местные говорят, что это знак, что будет цунами. В то же время ученые утверждают, что поведение рыбы скорее всего не связано с цунами. По одной из версий, рыба выбросилась на берег из-за глобального потепления.

Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб. Самый крупный зарегистрированный экземпляр достигал длины в 11 м, максимальная зарегистрированная масса - 272 кг, обычная длина до 3 м.

Фото: instagram.com

Напомним, что биологи выяснили, что за неизвестное чудовище выбросило на берег штормом "Харви".

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