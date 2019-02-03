В воскресенье, 3 февраля, команда донецкого футбольного клуба "Шахтер" проиграла в очередном контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Анталии (Турция). Об этом сообщает пресс-служба горняков.

Сообщается, что игроки под руководством Паулу Фонсеки уступила сербскому "Партизану" со счетом 0:2.

Счет уже на девятой минуте открыл форвард белградцев Неманья Николич, который воспользовался неразберихой в центре обороны "оранжево-черных". Автором второго гола на 39-й минуте стал черногорский хавбек "Партизана" Александар Шчекил.

Отметим, что следующая игра "Шахтера" пройдет 4 февраля против болгарского "Ботева".

Напомним, что Шахтер подал в УЕФА заявку на Лигу Европы. Полный список игроков.

Также донецкий Шахтер одержал вторую за день футбольную победу на сборах в Турции.