В Николаеве в одном из кафе трагически умер посетитель. Мужчина зашел в кафе "Трактир", выпил рюмку водки и после этого скончался в туалете заведения. Об этом сообщают "Новости-N".

в туалете одного из кафе умер посетитель после того, как выпил рюмку водки, сообщило издание Новости-N.

По словам продавщицы кафетерия, вечером 2 февраля в кафе зашел молодой человек лет тридцати и попросил налить ему 100 граммов водки. Выпив спиртное, человек пошел в туалет заведения.

Через двадцать минут продавщица вспомнила, что посетитель из туалета не вышел. Она прошла в туалет, однако дверь оказалась запертой изнутри и никто не отзывался. Двери взломали и обнаружили лежащего на полу мужчину без признаков жизни.

Местные жители рассказали, что умершего звали Виктор, в микрорайоне он был известен по прозвищу "Козак".

Напомним, что под Николаевом женщине врачи ампутировали ногу, хотя у нее был только вывих.

Также в Николаеве из-за гриппа на карантин закрыли уже 53 школы.