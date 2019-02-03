В воскресенье, 3 февраля 2019, сторонники ПЦУ устроили потасовку с прихожанами УПЦ МП у Свято-Преображенского храма с. Гнездичне, Тернопольская область. Об этом сообщает сайт УПЦ.

Сообщается, что особенно от рук мужчины с красно-черными нашивками на рукавах и собственно полиции пострадал настоятель религиозной общины УПЦ протоиерей Стефан Балан.

"Мы предупреждали администрацию, полицию, что планируется конфликтная ситуация. Мы написали заявление, что нельзя вмешиваться в религиозные дела. Они собрали всех своих депутатов в пятницу, но ничего не решили. Может, побоялись, не знаю. Вот и произошла драка", - рассказал отец Стефан.

Отмечается, что представители религиозной общины УПЦ стали на лестнице церкви. Впоследствии на место происшествия прибыл председатель райсовета.

"Выступил председатель поселкового совета, а надо отметить, что он на их стороне. И эти люди были настолько агрессивно настроены, не поняв что он говорит, начали и его оскорблять. Ну он разволновался, бросил ключи и ушел", - отметил священник.

По его мнению, чиновник хотел эти ключи передать сторонникам ПЦУ, однако покинул территорию храма. Далее решила вмешаться полиция, приняв сторону провокаторов.

"Полиция начала брать все в свои руки и пошла в наступление. Быстро приехал спецподразделение полиции и начали нас бить. На видео все хорошо видно. Меня били, верующих толкали. А потом пришли какие-то мужчины в защитной форме с красно-черными нашивками и начали нас всех разбрасывать. Меня схватили за голову, сломали палец. После этого, мы вызвали скорую. Медицинские работники зафиксировали избиение всего тела - голова, грудь, руки", - рассказал председатель.

Фото: news.church.ua

Напомним, что в Минкульте заявили, что переименуют УПЦ МП принудительно.

Также УПЦ отреагировала на попытку ПЦУ присвоить ее название.