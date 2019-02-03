Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает введения американских военных в Венесуэлу. Об этом он рассказал в интервью CBS, передают "Украинские новости".



Глава Белого дома отметил, что вопрос проведения военной операции силами армии США все еще открыт.



"Не хочу этого говорить, но это то, что на повестке", - подчеркнул Трамп.

Он также сообщил, что от властей Венесуэлы ему поступало предложение о встрече с официальным президентом страны Николасом Мадеро, однако он отказался от переговоров.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп поздравил главу парламента Венесуэлы Гуайдо с началом президентства.

Также Мадуро выступил за проведение досрочных выборов в парламент.

Напомним, что в Европарламенте Гуайдо признали временным президентом Венесуэлы.