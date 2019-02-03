В воскресенье, 3 февраля во Львовской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий в Facebook.

Она отметила, что трасса Киев–Чоп была частично заблокирована из-за столкновения микроавтобуса с грузовиком.

"По состоянию на 18 часов патрульные организовали реверсивное движение. Проезд на трассе Киев–Чоп временно заблокирован из-за ДТП с пострадавшими. Неподалеку Винникивского моста произошла авария между микроавтобусом и грузовиком", - сказано в сообщении.

По ее словам, в результате аварии водителя и пассажира микроавтобуса Iveco забрала скорая помощь.

Фото: facebook.com

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