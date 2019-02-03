Киевлян и гостей столицы предупредили, что в понедельник на дорогах Киева туман и гололедица
В понедельник, 4 февраля, в Киеве ожидается туман с видимостью 200-500 м, на дорогах местами гололед. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
-избегать резких маневров на дороге.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что синоптики сообщили погоду в Украине на 3 февраля. Температура поднимется до +13.
Также спасатели предупредили украинцев о подъеме воды в реках и сходе лавин в горах из-за оттепели.
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