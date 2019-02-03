В понедельник, 4 февраля, в Киеве ожидается туман с видимостью 200-500 м, на дорогах местами гололед. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

- снизить скорость движения;



- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;



- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;



- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;



-избегать резких маневров на дороге.





Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что синоптики сообщили погоду в Украине на 3 февраля. Температура поднимется до +13.



Также спасатели предупредили украинцев о подъеме воды в реках и сходе лавин в горах из-за оттепели.