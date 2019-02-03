3 февраля прошел третий эфир шоу "Голос країни 9", на котором четверо звездных судей Тина Кароль, Дмитрий Монатик, Потап и Dan Balan, продолжили отбирать свои команды на слепых прослушиваниях.

Первым свои умения продемонстрировал Валентин Колаковский менеджер по образованию и музыкант по призванию, участник кавер-бендов "Хайскор" и "Позитив-бенд". Он попал в команду Потапа.

Екатерина Бегу спела песню на молдавском. Она так впечатлила судей, что к ней повернулись сразу четыре кресла. Но девушка в итоге выбрала в наставники Dan Balan, который до этого не удержался, поднялся на сцену и спел с ней дуэтом.

Преподаватель вокала из Полтавы Евгений Присяжнюк исполнил песню "Смерека", но ни один из членов жюри не повернул свое кресло.

18-летняя Магдалина Паскар, прикованная к инвалидному креслу, заставила развернуться трех судей. Девушка выбрала своим тренером Монатика.

22-летняя одесситка София Шафир своим голосом очаровала Dan Balan и отправилась к нему в команду.

Следующим выступил исполнитель из Кишинева Роман Бурасанзве, бывший бэк-вокалист Dan Balan. В итоге его пригласила в свою команду Тина Кароль, а звезда из Молдовы не узнал голос бэк-вокалиста на слепом прослушивании.

Бэк-вокалистка Павла Зиброва Нина Козачук тоже решила испробовать свои силы на шоу, но судьи решили не оборачиваться, хоть Тина Кароль и раздумывала, нажать ли красную кнопку.

На голос 16-летней Натальи Повстяной, которая пела песню Тины Кароль, обернулась вся мужская часть "Голоса". Девушка запомнилась участием в "Голос. Дети". Тогда она не вошла в проект, но ее пригласила с собой в турне Наталья Могилевская. В этот раз певица выбрала Потапа.

Михаил Димов из Одессы, который поет в мюзикле Нотр-Дам де Пари, заставил обернуться и Тину Кароль и Dan Balan, но в итоге выбрал последнего.

22-летний Антон Хвалько из Винницы не смог тронуть сердца судей настолько, чтобы они обернулись.

Итальянец Грилли Самуэле отправился под крыло Dan Balan.

Татьяна Шереметова из Мариуполя призналась, что она самоучка. Она исполнила запоминающуюся песню, но судьи так и не нажали красные кнопки.

Владислав Чижиков заставил обернуться всех судей, правда Потапа заблокировал Монатик. После недолгих раздумий конкурсант выбрал команду Dan Balan.

Следующий эфир шоу на 1+1 пообещали сделать не менее запоминающимся.

Напомним, что в феврале пройдет Нацотбор на Евровидение 2019, на котором решат, кто будет представлять Украину в этом году.