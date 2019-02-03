Президент Украины Петр Порошенко выдержал театральную паузу и за несколько часов до крайнего срока подал документы в Центральную избирательную комиссию в качестве кандидата в президенты Украины для участия в выборах главы государства, что состоятся 31 марта.

Но даже простой процедурный для потенциального участника президентской гонки вопрос, превратился для действующего главы государства в омраченное противодействием активистов приключение.

Перед зданием ЦИК активисты развернули огромный плакат с надписью: "Извините, так кто же заказал Гандзюк?"

Чтобы не встречаться с митингующими, Порошенко пошел другим путем и сдал документы в ЦИК, зайдя через черный вход.

"Порошенко - смелый и решительный Президент. Единственный из кандидатов, кто противостоит Путину! Смельчак! Порошенко принес документы в ЦИК через черный ход, чтобы не отвечать на вопрос Хто замовив Катю Гандзюк? Слава смельчакам!" - написал об этом в Facebook блогер Дмитрий Булах.

Журналист Александр Дубинский оказался много более резок в своих оценках.

"После проникновения Порошенко в ЦВК с помощью задней двери - предлагаю его так и назвать. Задне-пр_ходный президент", пишет Дубинский.

Вспомнил про "свой путь" Сергей Гайдай - совладелец компании, занимающейся социальным инжинирингом.

"Свой путь. Через задний проход зарегистрировался. Через задний проход проведет избирательную кампанию. Через задний проход занесут деньги электората. Через задний проход в ЦИК посчитают голоса. В заднем проходе объявят президентом. И в свой кабинет на Банковой будет приходить через задний проход. Если не вынесут на политическую свалку. Тоже через задний проход", пишет Сергей Гайдай.

Популярный юлебот Миха Чаплыга посвятил событию сразу две публикации, выдержанные в одном агрессивном стиле.

"А представьте, если бы Трамп или Меркель через черные проходы забегали подать документы на участие в выборах. Или даже Мэй и Макрон. Вот", задает риторический вопрос преподаватель КПИ Алексей Якубин.

"Давно надо было подземный ход и к ЦВК провести)", шутит экс-нардеп Василий Горбаль.





"Порошенко зашёл в ЦИК через задний проход. Хороший такой, крепкий старт избирательной кампании, я считаю. Пошел с лицом победителя", иронизирует беглый народный депутат Александр Онищенко.

"Друзья, разъясните пожалуйста. Вот у вас, например, последний день регистрации в ЦИК и вы уже знаете, что вас ждут у центрального входа с вопросами, которые для вас не так и опасны.

Но в самый символический день старта своей кампании вы заходите в ЦИК через задние двери. Все вошли через парадные, а вы через задние.

Когда вы принимали об этом решение, какова была вероятность, что этого не заметят? Был ли у вас хоть один шанс не получить за это порцию критики и издевательств? Смотрели ли вы на себя в это время со стороны и прогнозировали ли общественную реакцию?

И заключительный вопрос. Если вы в таком очень простом вопросе такой тупой и недалёкий, то с чего вы взяли, что все ваши остальные нехитрые предвыборные комбинации помогут вам сохранить власть?", задает острые вопросы известный юрист Андрей Портнов.

"Самым верным показателем, своеобразным барометром "любви" украинцев к Петру Порошенко, и, соответственно, его огромного "уважения" к своему народу, стало его попадание в здание ЦВК через "черный" ход. Не думаю, что из трех десятков претендентов на наивысший пост в нашем государстве, найдется хоть один, кто, как и он, воспользовался этим ходом!", возмущен ученый Павел Бубенко.

"Сказал - сделал! Реальные дела, а не пустые обещания! Мы идем своим путем! Это все о Петр Порошенко, который зашел в ЦИК "своим путем". Этим путем оказался черный (задний, запасной, тайный, служебный, - правильное подчеркнуть) вход", пишет журналист Алексей Братущак.

"Верховный главнокомандующий испугался встречи на центральном входе в ЦИК с активистами, которые есть вопросы Кто заказал Катю Гандзюк ?. Мда, два десятка ребят напугали человека, который должен остановить Путина", недоумевает Братущак.

"Кто знает, есть ли какой-то черный вход в ЕС и НАТО? Может мы просто не в ту дверь постоянно пытаемся зайти?)", иронизирует Алексей.

"Сегодня строки из песни Децла, как-никогда кстати...

"Сине-красные огни — повод для паранойи.

Каждый знает, что для них простой народ — помои.

Рука руку моет. Знай, что сколько стоит.

Каждый в городе грехов чью-то корову доит", пишет журналист Ольга Волкова.