Северная Корея поддержала президента Венесуэлы Николаса Мадуро на его государственном посту. Об этом передает Центральное телеграфное агентство КНДР.

МИД Северной Кореи назвал попытку свергнуть Мадуро "вмешательством внешних сил во внутренние дела страны".



"Любые попытки внешних сил свергнуть законного президента, избранного в соответствии с конституцией суверенного государства, являются очевидным вмешательством во внутренние дела страны и нарушением международного права", - сказано в сообщении.

В правительстве Кореи считают, что, люди, выступающие за справедливость, независимость, стабильность и мир "всегда будут на стороне правительства Венесуэлы".

В МИД также призвали к мирному урегулированию конфликта​.

Напомним, что Мадуро выступил за проведение досрочных выборов в парламент.

Также Мадуро готов к переговорам с оппозицией, но выдвинул одно условие.