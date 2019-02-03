3 февраля на телеканале 1+1 судьи шоу "Голос країни 9" продолжат прослушивания вслепую. Третий выпуск стартует в 21:00. Этот сезон проходит под девизом "Звезды среди нас", организаторы обещают открыть новые имена. Команда проекта сообщила, что прослушала около 10 тысяч человек, чтобы выбрать лучших для слепых прослушиваний.

Прямая трансляция доступна по ссылке.

В этом сезоне наставниками участников стали четыре звезды - Тина Кароль, Потап, Монатик и Dan Balan. Каждый из них один раз имеет право воспользоваться правом блокирования кнопки другого члена жюри, чтобы увести к себе в команду понравившегося исполнителя.

За два эфира больше всего подопечных в команду набрали Тина Кароль и Монатик - по шесть. На втором месте по гостеприимности Потап - пять человек. А вот Dan Balan отобрал спустя два выпуска только трех человек.

В третьем выпуске на сцену перед креслами судей выйдут 40-летний преподаватель вокала из Полтавы Евгенйи Присяжнюк, итальянец Грилли Самуэле, который перебрался жить в Одессу, 22-летняя София Шафир, Екатерина Бегу, заинтриговавшая информацией, что она связана с прошлым Dan Balan.

Ведущие телешоу - Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Напомним, что 9 февраля начнется Нацотбор на Евровидение 2019 среди участников которого много музыкантов, принимавших участие в шоу "Голос країни". "Страна" собрала видео песен 16 участников, которые они приготовили для участия в музыкальном конкурсе.