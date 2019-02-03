Журналист Айдер Муждабаев раскрыл новые детали покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он рассказал в интервью Евгению Киселеву.

Муждабаев сообщил, что кроме убийства Бабченко готовились другие преступления.

"Что касается дела Аркадия, там были конкретные вещи. Они еще хотели убить людей. Как минимум еще одного человека 26 мая они хотели убить не в Украине, а другой стране. Тоже из русских эмигрантов", - отметил он.

Журналист добавил, что люди, которых подозревают в деле Бабченко, еще ранее интересовались ТВ-каналом ATR, задолго как туда пришел работать россиянин.

"По мнению Бабченко, он был не первой целью. Он даже сказал, что они скорее хотели меня первым грохнуть", - подчеркнул Муждабаев.

Цитата Айдера Муждабаева с 38 минуты

Ранее "Страна", сообщала что в Киеве застрелен журналист Аркадий Бабченко.

Также Бабченко на пресс-конференции рассказал подробности спецоперации СБУ.

Также подозреваемый в организации покушения на Бабченко будет заочно защищать свою позицию в суде через адвоката.