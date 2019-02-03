В Египте археологи раскопали гробницу, содержащую 50 мумий эпохи правления династии Птолемеев (IV—I века до нашей эры). Об этом сообщает пресс-служба египетского министерства по делам древностей.

Ученые нашли данный некрополь в провинции Эль-Минья к югу от Каира. Мумии находились в семейных гробницах внутри девятиметровых погребальных камер в районе Туна-эль-Габал. Часть тел была обернута в льняные ткани и оказалась на полу склепа, другая - в каменных гробах или деревянных саркофагах. По словам археологов, мумии принадлежат людям разного пола, 12 из которых были детьми.

Археологи не нашли рядом иероглифов, обозначающих имена, но установили, что погибшие представляли верхушку среднего класса общества и занимали престижные должности. Власти заявили, что это самая крупная находка в 2019 году.

Фото: antiquities.gov.eg

Напомним, китайские археологи обнаружили позолоченную колесницу которой 2 500 лет.

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