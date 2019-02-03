В сети опубликовали видео дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Киеве на перекрестке Вильямса и Трутенко. Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Отмечается, что авария произошла напротив торгового центра "Ашан".

"Видео аварии, произошедшей на перекрестке Вильямса и Трутенко (напротив Ашана): Chery vs Skoda. На данный момент, врачи осматривают участников ДТП. Детали происшествия устанавливаются", - сказано в сообщении.

О погибших или пострадавших не сообщается.

В комментариях отметили, что после ДТП движение троллейбусов на данном участке дороги было приостановлено.

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