Опубликовано видео момента ДТП в Киеве на перекрестке улиц Вильямса и Трутенко
В сети опубликовали видео дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Киеве на перекрестке Вильямса и Трутенко. Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".
Отмечается, что авария произошла напротив торгового центра "Ашан".
"Видео аварии, произошедшей на перекрестке Вильямса и Трутенко (напротив Ашана): Chery vs Skoda. На данный момент, врачи осматривают участников ДТП. Детали происшествия устанавливаются", - сказано в сообщении.
О погибших или пострадавших не сообщается.
В комментариях отметили, что после ДТП движение троллейбусов на данном участке дороги было приостановлено.
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