Сестра Ярослава Ракицкого посвятила пост в Инстаграме брату, который перешел в санкт-петербургский "Зенит":

Донецкий "Шахтер" - клуб, где воплощаются мечты. Как нелегко ты пробивался в академию "горняков", сколько было преград, но ты победил! Ты прошел все ступеньки, чтобы стать игроком первой команды. И летом 2009 года сбылась мечта всей нашей семьи - ты стал первым академиком клуба, который подписал контракт с первой командой "Шахтера" ⚒ 17 лет ты строил здесь свою историю.

С первых матчей Мирча Луческу доверил тебе место в основном составе, где Ярослав Ракицкий стал незаменимым.

Ты оправдал доверие - стал ежегодно добывать с командой золото. Только золото.

В конце 2018 сбылась и моя мечта - работать с тобой, брат, на одном футбольном поле. Только ты с мячом, а я с микрофоном. Эти эмоции не описать... Брат @rakitskyy_official , ты чемпион, ты #ЛЕГЕНДА44 Там где ты, там победы! Все получится!

Видео: instagram.com/rakitskaya_official

Как сообщала "Страна", без Ракицкого Шахтер крупно проиграл Хайдуку в первом контрольном матче 2019 года.

Ранее "горняки" опубликовали видео с голами Ярослава.

Отметим, что вслед за Ракицким еще один игрок перешел в российский клуб.