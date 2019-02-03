В Украине в ближайшие дни сохранится значительная лавинная опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Спасатели предупредили, что 3-4 февраля лавин стоит остерегаться в горах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областей.

"В связи с оттепелью и осадками в горах и на высокогорье в данных областях ожидается значительная (3-й уровень) снеголавинная опасность. В горных районах восточной части Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги", - сказано в сообщении.

Кроме того, 3-5 февраля из-за оттепели ожидается подъем уровней воды на реках Закарпатья, во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

"Ожидается разрушение льда с подъемом уровней воды над уровнями на реках Закарпатской области - на 0,5-1,5 м, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута, Сирет (Черновицкая, Ивано Франковская обл.) - на 0,3-1,3 м, возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды", - отметили в Укргидрометцентре.

Также ожидается подъем воды на равнинных притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) и на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) - на 0,2-0,7 м, на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м, с возможным выходом в оды на отдельные сниженные участки пойм в пределах Волынской области.

Напомним, что в ближайшие дни температура поднимется до +13.

Также на Закарпатье лавины могут перекрыть автотрассы .