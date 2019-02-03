В Киеве в общежитии по ул. Выборгской, 18/20, произошла драка во время распития алкогольных напитков. Все началось с безобидного на первый взгляд спора, который завершился тем, что одного из участников перепалки без сознания закрыли в комнате. Сообщение об этом было получено в Соломенском райуправлении милиции от диспетчера скорой "103".

Инспекторы патрульной полиции установили, что два человека, которые совместно снимают комнату, пили водку. Они решили вспомнить, что каждый из них служил в армии и начали спорить о важности различных видов войск. Это могло бы завершиться обычной пьяной дракой, если бы соседи не заметили, что один из "бойцов" потерял в результате сознание, а его оппонент, затянув его в комнату, закрыл дверь на ключ.

На неоднократное требование сотрудников полиции открыть дверь, никто из комнаты не отвечал, поэтому при поддержке бойцов ГСЧС, вырезав дверь, работники полиции и скорой попали внутрь. Там на полу они обнаружили недвижимого и без сознания мужчину, с травмами лица и следами крови на теле, одежде и по всей комнате. Другой участник драки все это время спокойно спал в постели.

Пострадавший был доставлен в политравматический отдел в тяжелом состоянии. По состоянию на утро, он находится в стационаре интенсивной терапии с диагнозом множественные ушибы лица и кровоизлиянием в мозг.

Другой участник драки задержан. Установлено, что он уроженец Черкасской и в молодости имел проблемы с законом, а за последние годы подвергался административным взысканиям в сфере безопасности дорожного движения.

По поводу драки он объяснил, что ему пришлось защищать себя и он не виноват.

Следствие квалифицировало событие по ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), что угрожаю бойцу 8-10 лет лишения свободы.

Как сообщала "Страна", в Кременчуге двое мужчин в пьяном угаре устроили бой на ножах. Они нанесли друг другу телесные повреждения во время совместного употребления спиртных напитков. В Николаеве парень заступился за пьяного.